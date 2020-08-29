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Altıntaş’ta tüm okullarda tabelalar değişti
ALTINTAŞ'TA TÜM OKULLARDA TABELALAR DEĞİŞTİ
KÜTAHYA 29.08.2020, 10:16
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde tüm okulların tabelalarının yeni yönetmeliğe göre değiştirildiği bildirildi.
Altıntaş Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, yaptığı açıklamada, ’’İlçe merkezimizde ve köylerimizde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm okul ve pansiyonların tabelaları, Milli Eğitim Bakanlığı yeni tabela yönetmeliğine göre uygun olarak yenilendi. Çalışmalar sona erdi. Yeni dönemin tüm öğrencilerimize hayırlı olamasını dilerim’’ dedi.
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