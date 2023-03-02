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Altıntaş’ta tehlike arz eden metruk binalar yıkılıyor

Altıntaş Belediyesince ilçe genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

KÜTAHYA 02.03.2023, 13:23
Altıntaş’ta tehlike arz eden metruk binalar yıkılıyor

Altıntaş Belediyesince ilçe genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

İlçede atıl vaziyette bulunan ve tehlike arz eden binalar tespit edilerek yıkımı gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Arif Teke, yıkım çalışmalarının ardından alanda temizlik çalışması yaptıklarını belirtti.

Teke, ilçedeki metruk bina yıkım çalışmalarının süreceğini söyledi

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