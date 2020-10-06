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Altıntaş’ta Tarım ve Orman Bakanlığı bütçeli tohum dağıtımı
ALTINTAŞ'TA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇELİ TOHUM DAĞITIMI
KÜTAHYA 06.10.2020, 08:27
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi çerçevesinde yem bitkisi tohumu dağıtıldığı bildirildi.
İlçeye bağlı Sevdiğin köyünde gerçekleştirilen dağıtım törenine Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve ilgili kurum amirleri katıldı.
Programa katılarak tohumlarını teslim alan vatandaşlar, çiftçi desteklemelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
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