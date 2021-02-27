Altıntaş’ta şükür kurbanları kesildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde kurak geçen ayların arkasından yağmur ve kar yağışlarının başlamasından dolayı şükür kurbanları kesildi.

Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ’’Kaymakamımız Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanımız Arif Teke ve ilçe protokolünün katılımıyla, kurak geçen aylar sonunda yağmurların yeniden başlamasının şükrünü eda edebilmek amacıyla odamız tarafından şükür kurbanları kesildi. İlçe Müftümüz tarafından bolluk ve bereketli bir yıl geçmesi için dualar edildi. Kurban etlerimiz ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak’’ ifadelerini kullandı.