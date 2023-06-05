Altıntaş’ta sokak hayvanları için besleme alanı

ALTINTAŞ’TA SOKAK HAYVANLARI İÇİN BESLEME ALANI

KÜTAHYA 05.06.2023, 11:51
Altıntaş’ta sokak hayvanları için besleme alanı

Altıntaş’ta Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları için ilçe dışında besleme alanı oluşturdu.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, sahipsiz sokak hayvanlarının, ilçe merkezinde vatandaşları rahatsız etmemeleri açısından, ilçedeki eski kireç ocağı ( eski çöp döküm alanı) civarında, hayvanları besleme alanı oluşturduklarını söyledi.

Teke,” Vatandaşlarımızın, şehir içinde besleme yapmamalarını önemle rica ediyorum. Hayvanların bakımı ve beslenmesi belediyemiz tarafından besleme alanında yapılacaktır” dedi.

Yorumlar (0)
banner617
banner621