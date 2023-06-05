Altıntaş’ta sokak hayvanları için besleme alanı
ALTINTAŞ’TA SOKAK HAYVANLARI İÇİN BESLEME ALANI
KÜTAHYA 05.06.2023, 11:51
Altıntaş’ta Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları için ilçe dışında besleme alanı oluşturdu.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, sahipsiz sokak hayvanlarının, ilçe merkezinde vatandaşları rahatsız etmemeleri açısından, ilçedeki eski kireç ocağı ( eski çöp döküm alanı) civarında, hayvanları besleme alanı oluşturduklarını söyledi.
Teke,” Vatandaşlarımızın, şehir içinde besleme yapmamalarını önemle rica ediyorum. Hayvanların bakımı ve beslenmesi belediyemiz tarafından besleme alanında yapılacaktır” dedi.