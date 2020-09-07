Altıntaş’ta sıkı denetim

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Son dönemde ilçemizde görülen pozitif vakalar hepimizi üzmüştür. İlçemize bağlı Üçhüyük köyümüz, 4 Eylül tarihinden itibaren 14 gün boyunca karantina altına alınmıştır. İlçe merkezimizde bulunan iş yerleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personellerince denetlendi. Belediye olarak zabıta ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını aralıksız yürütmekte. İnşallah kısa sürede bu salgından tüm ülkemiz kurtulur’’ ifadelerini kullandı.