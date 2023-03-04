Altıntaş’ta şehitlik ve mezarlıkta bakım onarım çalışması

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından şehitlik ve ilçe mezarlığında bakım onarım çalışması başlatıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Arif Teke,” Belediyemizce ilçemiz mezarlık ve şehitliğinin bakım onarımı ile giriş kapısının, yenileme çalışmalarına başlanmış olup, çalışmalar kısa sürede tamamlanacaktır” dedi.