Altıntaş’ta şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır dualarla anıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, şehadetinin 4. yılında Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Çayırbaşı köyündeki kabri başında dualarla anıldı.

2019 yılında, Irak´ın kuzeyindeki operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır için şehadetinin 4. yılında Kütahya´nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı Köyü’nde anma programı düzenlendi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke’nin de katıldığı programda şehit Yaşar Çakır ve bütün şehitler için mevlit okutuldu, şehidin mezarı başında İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından dua edildi.