Altıntaş’ta “Sancaktar Eğitim Hareketi” projesi ödül töreni

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlarda yürütülen Sancaktar Eğitim Hareketi projesinin ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Kaymakam Mehmet Can İrdelp, ”Sancaktar Eğitim Hareketi Projesi ile ilçe genelinde uygulanan tüm eğitim faaliyetlerini bir düzen içerisinde yürütmek ve aralarında bir koordinasyon sağlamak, Altıntaş ilçemizin akademik anlamdaki başarısını arzu edilen seviyelere taşımak, öğrencilerimizin her alanda başarılarıyla isimlerinden söz ettirmelerini sağlamak ve ilçemizdeki eğitim faaliyetlerini canlı ve dinamik tutmak hedeflenmektedir. Bu doğrultuda başta İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven olmak üzere bu güzel projede görev alan tüm okulları ve personellerini tebrik ediyorum“ dedi.

Daha sonra belirlenen kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda üç farklı kategoride dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.

“Sancaktar Eğitim Hareketi Projesi”

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda yürütülen Sancaktar Eğitim Hareketi Projesi; Akademik Faaliyetler, Sosyal-Kültürel Faaliyetler ve Sportif Faaliyetler olmak üzere üç ana başlık ve 51 alt başlık şeklinde oluşturuldu. Akademik faaliyetler, okullar arası geçiş puanlarını, veli ve öğrencilere yapılan rehberlik faaliyetlerini, sosyal-kültürel faaliyetler, okul, ilçe, il, ulusal ve uluslararası kazanım ve başarıları, sportif faaliyetler; okullarımızda düzenlenmiş olan ve çocuklarımızın fiziksel olarak gelişimini temel alan spor faaliyetlerini içeriyor.