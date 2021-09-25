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Altıntaş’ta sabah namazı buluşması

Altıntaş İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 25.09.2021, 10:35
Altıntaş’ta sabah namazı buluşması

Altıntaş İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Sabah namazından önce İlçe Müftüsü Muammer Borlu sohbet ederek gençliğin önemine değindi. Sabah namazının kılınmasından sonra tesbihat yapıldı. Çorba ikramı ve yemek duası ile devam etti.

Sabah namazı buluşmasına katılan vatandaşlar programdan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

İlçe Müftülüğü, sabah namazı buluşmalarının ayda bir olacak şekilde devam edeceğini açıkladı.

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