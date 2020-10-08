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Altıntaş’ta pancar hasadı

ALTINTAŞ'TA PANCAR HASADI

KÜTAHYA 08.10.2020, 11:03
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Altıntaş’ta pancar hasadı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, 30 bin dekarlık alandan, 160 bin ton üzerinde şeker pancarı hasadının beklendiği bildirildi.

Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizin 30 bin dekar pancar alanı vardır. Bölgemizin en güçlü pancar üretim alanına sahiptir. Kütahya Şeker Fabrikası’na taahhüdümüz 160 bin tondur. Ancak beklentimiz bunun üzerinde ürün elde etmektir. Şeker pancarlarımızda polarlarımız da üst seviyelerde seyrediyor. Kaliteli olan ürünlerimize iyi bir pancar taban fiyatı bekliyoruz. Üreticimiz gelecek olan iyi bir taban fiyatıyla bereketli biz sezona hazır. İnşallah emeklerimizin karşılığı bu yıl verim olarak fazlasıyla alınacaktır. Şimdiden tüm üretici kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum’’ dedi.

Üretici Ercan Avkuş, bölgedeki pancar hasadının son teknolojik aletlerle yapıldığını kaydetti.

Altıntaş İl Genel Meclisi üyesi Zeki Öztürk, şeker pancarı hasadının bu yıl da bereketli geçtiğini bildirdi.

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