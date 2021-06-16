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Altıntaş’ta orman gençleştirme çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş İlçesine bağlı Saraycık köyü ormanlık alanında orman gençleştirme çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 16.06.2021, 10:30
Altıntaş’ta orman gençleştirme çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş İlçesine bağlı Saraycık köyü ormanlık alanında orman gençleştirme çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Oğuzlar Orman İşletme Şefi Şerif Çam, yaptığı açıklamada, ’’Bölgemizde orman gençleştirme çalışmaları başlatıldı. Altıntaş İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve beraberindeki heyete yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Saraycık köyü hudutlarında 2020 yılında bakımı yapılan alanı beraber gezip gördük. Oğuzlar Orman Şefliğinin 2021 yılı bakım bloğunda bulunan bakım çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalar bittiğinde bölgede daha güzel ve bakımlı bir orman görüntüsü oluşacak’’ ifadelerini kullandı.
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