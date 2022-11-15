Altıntaş’ta muhtarlara teşekkür plaketi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Altıntaş Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Kaymakam Hüseyin Bozoğlun başkanlığında gerçekleştirildi. Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda Kaymakam Hüseyin Bozoğlan’a, İlçe Özel İdare Müdürü ve İl Encümen üyeleri eşlik etti.

Bütçe görüşmelerinin yapılmasının ardından Kaymakam Bozoğlan, muhtarların taleplerini dinledi.

Toplantı sonunda muhtarlara hizmetlerinden dolayı plaket verildi.