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Altıntaş’ta metruk binalar yıkılıyor
Kütahya’nın Altıntaş Belediyesi tarafından kullanılmayan ve yıkılma tehlikesi taşıyan metruk binaların yıkıldığı bildirildi.
KÜTAHYA 11.12.2020, 09:51
Kütahya’nın Altıntaş Belediyesi tarafından kullanılmayan ve yıkılma tehlikesi taşıyan metruk binaların yıkıldığı bildirildi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde tehlike arz eden metruk binaların yıkımı, belediye ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Bu vesileyle hem görüntü kirliliği, hem de tehlike ortadan kalkmış oluyor. Çalışmalarımızı kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Emeği geçen belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Her şey, daha iyi ve daha güzel yaşanabilecek Altıntaş için’’ ifadelerini kullandı.
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