Altıntaş’ta kurban kesim alanı hazırlığı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından kurban kesim alanı yapımı çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Yaklaşan Kurban bayramı münasebetiyle, halkımızın daha rahat ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesebilmeleri için, inşaatı devam eden canlı hayvan pazarımızın içinde kurban kesim alanı hazırlıyoruz. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun inşallah’’ ifadelerini kullandı.