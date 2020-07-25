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Altıntaş’ta kurban kesim alanı hazırlığı
ALTINTAŞ'TA KURBAN KESİM ALANI HAZIRLIĞI
KÜTAHYA 25.07.2020, 10:14
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından kurban kesim alanı yapımı çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Yaklaşan Kurban bayramı münasebetiyle, halkımızın daha rahat ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesebilmeleri için, inşaatı devam eden canlı hayvan pazarımızın içinde kurban kesim alanı hazırlıyoruz. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun inşallah’’ ifadelerini kullandı.
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