Son Dakika
Altıntaş’ta kırsal kalkınma toplantısı
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde kırsal kalkınma konulu toplantı yapıldığı bildirildi.
KÜTAHYA 15.01.2021, 10:34
2
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde kırsal kalkınma konulu toplantı yapıldığı bildirildi.
Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan, Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Taşan, Yazı İşleri Müdürü Engin Z. Sürücüoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Oğuz Süngü, Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak ve muhtarlar katıldı.Toplantıda, Altıntaş ilçesinde kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi, köylerde örnek proje çalışmaları yapılması, tarım ve hayvancılığın gelişmesinde kooperatifçiliğin önemi konularında konuşmalar yapıldı. Kaymakam İrdelp, köy ve mahalle muhtarlarımızla bilgi alışverişinde bulunarak muhtarlardan yapılması düşünülen projeler ve kooperatifçiliğin önemi hakkında vatandaşları bilgilendirmelerini ve vatandaşların bu konudaki görüşlerine de önem vermelerini istedi.
5°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü