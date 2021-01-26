Altıntaş’ta ’’Kırsal Kalkınma Destekleri’’ bilgilendirme toplantısı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Ekonomik ve Kırsal Ekonomik Alt Yapı Yatırımları Programı kapsamında, Kütahya İl Tarım Müdürlüğü tarafından eğitim ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Belediye binası üst kattaki düğün, toplantı salonunda 2021 yılı makina ekipman ve çiftlik geliştirme malzemeleri desteklemeleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bilgilendirme için il müdürlüğümüzden teknik personeller katıldı. Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerimiz bilgi sahibi oldular. Toplantımız (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirildi. Çiftçilerimizin azami derecede istifade etmesi umuduyla hayırlı olsun’’ ifadeleri kullanıldı.