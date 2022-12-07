Altıntaş’ta karla mücadele ve kış tedbirleri masaya yatırıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 2022-2023 karla mücadele ve kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Hüseyin Bozoğlan başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanı Arif Teke ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, etkin ve anında müdahale, hamile, yaşlı ve engelli vatandaşların ulaşımı, eğitimin ve trafiğin aksamaması konuları üzerinde duruldu.