Altıntaş’ta işyerleri ve servis araçlarında sıkı denetim

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Mehmet Can İrdelp başkanlığında Korona virüs denetimi yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ’’Dinamik denetim sürecinde, tematik denetimler genelgesi kapsamında ilçemiz genelinde, 7 berber, kuaför, güzellik merkezi, 8 lokanta ve restoran, 1 toplu taşıma aracı, 1 Camii ve 122 vatandaşımıza maske denetimi gerçekleştirildi. İş yerleri için müşteri kapasiteleri, oturma planları, dezenfektanlar kontrol edilmiştir. Vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen konusunda hatırlatmalarda bulunulmuştur’’ dedi.