banner453

banner454

banner420

Son Dakika
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı

Altıntaş’ta ilkokullar arası halı saha turnuvası

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokullar arası halı saha turnuvası düzenlendi.

KÜTAHYA 05.10.2021, 10:43
Altıntaş’ta ilkokullar arası halı saha turnuvası

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokullar arası halı saha turnuvası düzenlendi.

İlkokullar arası halı saha turnuvasının başlangıç vuruşunu Kaymakam Mehmet Can İrdelp yaptı. Çocukların sporu sevmesi için bu tür etkinliklerin önemli olduğuna dikkat çeken Kaymakam İrdelp, maçın karşılaşma vuruşunu gerçekleştirirken, çocuklarla eğlenceli diyaloglar yaşadı.

Turnuvanın ilk maçında Zafertepe İlköğretim Okulu 3. ve 4. sınıflar karşılaştı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P