Altıntaş’ta ilk usta öğreticilik sınavı düzenlendi

Kütahya’da 2021 yılında açılan Mesleki Eğitim Merkezleri içerisinde ilk usta öğreticilik sınavının Altıntaş ilçesinde düzenlendiği bildirildi.

Aralık ayında faaliyete geçen ve bir ay gibi kısa bir sürede kurumsallaşmasını tamamlayan Altıntaş Mesleki Eğitim Merkezi çırak yetiştirecek ustalar için ilk usta öğreticilik sınavını Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirdi.

Sınava, Altıntaş, Dumlupınar, Aslanapa ve Emet ilçelerinden Veteriner hekim, Oto tamircisi, Oto elektrikçisi, İnşaat, Muhasebe gibi farklı mesleklerden birçok aday katıldı. Yapılan sınav sonucunda başarılı olan adaylar Usta Öğreticilik belgesi alarak kendi işletmelerinde teknisyen ve çırak yetiştirmek için yetki elde ettiler.