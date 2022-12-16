Altıntaş’ta içme suyu, paket arıtma tesisi, isale hattı, depo ve şebeke projesi hayata geçiyor

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ilçede yapılacak geçirilecek olan içme suyu, paket arıtma tesisi, isale hattı, depo ve şebeke projesi için yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığını belirtti.

Belediye Başkanı Arif Teke konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ İlçemiz, içme suyu, paket arıtma tesisi, isale hattı, depo ve şebeke projesi işi için, İller Bankası görevlilerimiz ile birlikte, yüklenici mimarlık mühendislik firmasına yer teslimi yapılmıştır. İlgili firmaya kolaylıklar diliyoruz. İlçemize hayırlı olsun inşallah” dedi.