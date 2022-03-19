Altıntaş’ta ’Hastalıktan ari’ işletmelerde tüberküloz testi

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ’Hastalıktan ari’ işletmelerde kan numuneleri alınıp tüberküloz testi yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından Yalnızsaray da bulunan ’Hastalıktan ari’ işletmede kan numuneleri alınıp tüberküloz testleri yapıldı.