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Altıntaş’ta haşhaş ve yem bitkisi ekili alanlarda kontrol

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yem bitkisi desteklemesi kapsamında arazi kontrollerinin ve haşhaş ekili alanların kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA 17.06.2021, 09:46
Altıntaş’ta haşhaş ve yem bitkisi ekili alanlarda kontrol

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yem bitkisi desteklemesi kapsamında arazi kontrollerinin ve haşhaş ekili alanların kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yem bitkisi ekilişi gerçekleştirerek destekleme başvurusunda bulunan çiftçilere ait araziler ve haşhaş ekili alanların kontrolleri yapılıyor.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Teknik Personellerimiz tarafından köylerimizde yem bitkileri kontrolleri ile haşhaşta gelişim, hastalık zararlı kontrolleri yapılmıştır. Çiftçilerimizle istişare yapılmış olup gerekli çalışmalar aralıksız olarak devam edecek’’ ifadeleri kullanıldı.
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