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Altıntaş’ta halk toplantısı
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından halk toplantısı gerçekleştirildi.
KÜTAHYA 01.06.2022, 09:59
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından halk toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Mehmet Can İrdelp başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla Altıntaş Köyü’nde yapılan halk toplantısında Kaymakam İrdelp, toplantıya katılan köy halkı ile sohbet edip onların istek ve önerilerini dinledi.