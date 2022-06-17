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Altıntaş’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.
KÜTAHYA 17.06.2022, 09:19
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ne Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Arif Teke ile birlikte katıldı.
Kaymakam İrdelp, oyun standartlarını gezerek öğrencilerden oyunlar hakkında bilgi alıp öğrencilerle sohbet etti. Çeşitli oyunların oynandığı şenlikte öğrencilere, geleneksel çocuk oyunu olan topaç hediye edildi.