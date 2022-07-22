Altıntaş’ta gaziler Başkan Arif Teke’yi ziyaret etti

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Kıbrıs gazileri Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yılı münasebetiyle Belediye Başkanı Arif Teke’yi ziyaret ettiler.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Arif Teke,” Altıntaş’lı gazilerimiz, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yılı münasebetiyle Belediyemizi ziyaret ettiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele ederken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz” dedi.