Altıntaş’ta fidan satışları denetimleri

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince fidan satışları denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Fidan dikim zamanın başlaması ile birlikte ilçemize il dışından gelen fidan üreticilerinin satışa sunduğu fidanların, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca denetimleri yapılmaktadır. Fidan satış kontrolleri esnasında fidan üretim belgesi, bitki pasaportu kontrolleri ile birlikte satışa sunulan açık köklü fidanlarda kök-ur nematodu ve benzeri hastalık zararlı kontrolleri yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.