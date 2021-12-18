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Altıntaş’ta “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında Altıntaş ilçesinde seminer verildi.
KÜTAHYA 18.12.2021, 10:28
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında Altıntaş ilçesinde seminer verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Gelişim projesi E-Konferans Salonunda 14 köy ve mahalle annesi ile öğretmenlere “En İyi Narkotik Polisi Anne” konulu seminer verildi. Ayrıca “Uyuma Uygulaması” hakkında bilgilendirme yapılarak “İki Ekmek” isimli kısa film izlettirildi.