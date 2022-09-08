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Altıntaş’ta eğitim ve öğretim yılı asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle yapılan toplantıda alınacak asayiş ve trafik tedbirleri görüşüldü.
KÜTAHYA 08.09.2022, 11:09
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle yapılan toplantıda alınacak asayiş ve trafik tedbirleri görüşüldü.
Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan başkanlığında, Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Okul müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları ve katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında ilçede alınacak asayiş ve trafik tedbirleri masaya yatırıldı.
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