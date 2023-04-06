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Altıntaş’ta depremzede ailelere iftar yemeği

ALTINTAŞ’TA DEPREMZEDE AİLELERE İFTAR YEMEĞİ

KÜTAHYA 06.04.2023, 06:20
Altıntaş’ta depremzede ailelere iftar yemeği

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde depremzede aileler iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kaymakam Vekili Bilal Basrı, eşi Suzan Basrı, Belediye Başkanı Arif Teke ve kurum amirlerinin de katıldığı iftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda depremzede ailelere moral amacıyla Ege yöresi halk oyunu gösterisi sunuldu, sonrasında çocuklara ve gösteri ekibine çeşitli hediyeler verildi.

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