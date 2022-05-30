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Altıntaş’ta Çocuk Şenliği

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi bölümü tarafından çocuk şenliği düzenlendi.

KÜTAHYA 30.05.2022, 15:02
Altıntaş’ta Çocuk Şenliği

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi bölümü tarafından çocuk şenliği düzenlendi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven’in katılımıyla başlayan şenlikte çocuklar hazırlanan oyunlar, dans gösterileri, yarışmalar ve bilimsel etkinliklerle güzel bir gün geçirdiler.

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