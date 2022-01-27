Altıntaş’ta çiftçi eğitim toplantısı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçi eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Erenköy’de düzenlenen çiftçi eğitim toplantısına, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, TKDK Kütahya İl Koordinatörü Ahmet Yazar, Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan ile çiftçiler katıldı.

Toplantıda çiftçilere, desteklemeler ve yapılan çalışmalar anlatıldı.