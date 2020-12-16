Altıntaş’ta çevre yolu ağaçlandırma çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde çevre yolunda ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz, çevre yolunda ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları başlatılmıştır. Yeşil bir Altıntaş için çalışıyoruz. Toki konutları ve mesire alanımızdan sonra çevre yolunun da yeşil bir görünüme kavuşmasını istiyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Belediye çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.