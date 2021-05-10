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Altıntaş’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 10.05.2021, 12:30
Altıntaş’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Hayvan Sağlığı Şubesi Veteriner hekimlerimiz tarafından Mecidiye köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara programlı aşılamaları ve küpeleme işlemleri yapılmıştır. Çalışmalarımız ilçe merkezi ve köylerimizde aralıksız olarak devam etmektedir. Çalışmalarımızda bizlere her türlü kolaylığı sağlayan üreticilerimize teşekkür ediyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.
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