Altıntaş’ta buğday üreticileri ile anket çalışması

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen, tescilli buğday çeşitlerinin durumu hakkındaki proje çerçevesinde, Enstitü teknik personelleri ile birlikte Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde buğday üreticileri ile anket çalışması yapıldı.

Katılımın yoğun olduğu anket çalışmasında, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından tescilli buğday çeşitleri yetiştiren çiftçilerin sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.