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Altıntaş’ta Bilim Fuarı şenliği
Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Çayırbaşı Şehit Yaşar Çakır Ortaokulu’nda Bilim Fuarı Şenliği düzenlendi.
KÜTAHYA 01.06.2022, 10:31
Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Çayırbaşı Şehit Yaşar Çakır Ortaokulu’nda Bilim Fuarı Şenliği düzenlendi.
Çayırbaşı Şehit Yaşar Çakır Ortaokulunda gerçekleştirilen Bilim Fuarı Şenliğine Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven katıldı.
Stantları tek tek gezen Kaymakam İrdelp, projeler üzerine öğrencilerle sohbet etti, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.