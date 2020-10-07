Son Dakika
Altıntaş’ta Beşkarış Barajı Sulama projesi
ALTINTAŞ'TA BEŞKARIŞ BARAJI SULAMA PROJESİ TOPLANTISI
KÜTAHYA 07.10.2020, 08:11
2
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, DSİ Bölge Müdürü Kağan Şan ve ekibinin katıldığı Beşkarış barajı sulama projelerini içeren toplantı yapıldığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’AK Parti İlçe Başkanımız Hakan Uşak ile birlikte, DSİ Eskişehir Bölge Müdürü Kağan Şan ve DSİ Eskişehir ve Kütahya yetkililerimiz ile Altıntaş Beşkarış Barajı ikinci etap ve üçüncü etap sulama projelerimiz konusunu istişare ettik. Beşkarış barajımızda ikinci etap çalışmaları yakında bitiyor. Üçüncü etabın ise yapım ihalesi için çalışmaları sürdürüyoruz. İlçe tarımı açısından son derece önemli olan bu projeleri bir an önce bitirmek istiyoruz. Yakın ilgilerinden dolayı DSİ Bölge Müdürü Kağan’a ve ekibine teşekkür ediyoruz’’ dedi.
25°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2020
|İmsak
|05:36
|Güneş
|07:00
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:44
|Yatsı
|20:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2