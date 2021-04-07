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Altıntaş’ta ’’Bal ormanı’’ çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde ’’Bal ormanı’’ oluşturma çalışmaları kapsamında ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA 07.04.2021, 09:24
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Altıntaş’ta ’’Bal ormanı’’ çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde ’’Bal ormanı’’ oluşturma çalışmaları kapsamında ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş ilçemiz Çakırsaz köyünde bal ormanımıza 300 adet zerdali, 200 adet akasya fidanı dikildi. İlçemiz Karaağaç köyü yoluna 160 adet Ihlamur dikilerek vatandaşımızın sahiplenmesi adına da katılım sertifikası takdim edildi. Fidan dikimine elinde bastonu ile gelen vatandaşlarımız bizlerde büyük memnuniyet oluşturdu. Altıntaş ve köylerimizde ağaçlandırma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor ifadelerini kullandı.
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