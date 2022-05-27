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Altıntaş’ta “Anca Beraber Kanca Beraber” isimli kan bağışı etkinliği

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu’nda "Anca Beraber Kanca Beraber" isimli Kızılay’a kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 27.05.2022, 09:16
Altıntaş’ta “Anca Beraber Kanca Beraber” isimli kan bağışı etkinliği

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu’nda "Anca Beraber Kanca Beraber" isimli Kızılay’a kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Arif Teke ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven ve kurum amirlerinin katıldığı, halkın yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyasında 163 ünite kan toplandı.

Kaymakam İrdelp, “Yardımsever Olmak Kanımızda Var” sloganıyla kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

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