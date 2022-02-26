Altıntaş’ta 100. yıl öğrenci çalıştayı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde büyük zaferin 100. yılı kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci çalıştayı gerçekleştirildi.

Ortaöğretim ve Yükseköğretim seviyesinde yoğun ilgi gören çalıştaya İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi öğrenci proje ekibi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Proje Eğitim ve Kültür Topluluğu ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksekokulu Öğrencileri katıldı. Proje Eğitim ve Kültür Topluluğu Danışmanı ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu çalıştayı ziyaret etti. Topçuoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven’i de ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.