Altıntaş’a yeni Hükümet Konağı

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ilçeye yeni Hükümet Konağı yapımı ihalesinin gerçekleştiğini belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Arif Teke,” İlçemiz Hükümet Konağı yapımı ihalesi gerçekleşmiştir. İlgili firmaya kolaylıklar diliyoruz. Emeklerinden dolayı, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Valimiz Ali Çelik, İl Başkanımız Mustafa Önsay, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, İl Genel Meclis Başkanımız Musa Yılmaz, Genel Sekreterimiz Murat Koyak, Belediye Meclis üyelerimiz, Belediye çalışanlarımız ile emeği geçen herkese Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.