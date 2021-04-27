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Altıntaş’a kapalı pazar yeri

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, 5 bin 800 metrekare kapalı pazar yeri yapım sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

KÜTAHYA 27.04.2021, 11:54
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Altıntaş’a kapalı pazar yeri

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, 5 bin 800 metrekare kapalı pazar yeri yapım sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Bu gün itibariyle kapalı pazar yerimizin sözleşmesini imzaladık. İlgili firmaya kolaylıklar diliyorum. 5 bin 800 metrekare kapalı alanı olacak olan pazar yerimizde vatandaşlarımız yağmurlu havalarda da huzur ve güven içinde alışverişlerini yapacaklar. İstiklal mahallemizde bulunan mevcut pazar yerimize yapılacak olan bu yatırım ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Bir an evvel bitirilerek halkımızın hizmetine sunulması hedefimiz. Emeği geçen herkese Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum’’ dedi.
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