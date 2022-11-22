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Altıntaş Zafer OSB’nin elektrik ihalesi tamam
Kütahya’da, Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nın (OSB) elektrik şebekesi yapım işi ihalesinin gerçekleştiği bildirildi.
KÜTAHYA 22.11.2022, 14:44
Kütahya’da, Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nın (OSB) elektrik şebekesi yapım işi ihalesinin gerçekleştiği bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ”Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi ihalesi gerçekleşmiştir. İlimiz, Altıntaş ilçemiz ve bölgemiz için hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.