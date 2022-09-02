Altıntaş, Zafer OSB’de proje ve keşifler

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Kütahya’nın, ilçenin ve bölgenin ekonomi ve istihdamına büyük katkılar sağlayacak olan Zafer Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Altyapı Dağıtım Şebekesine ait proje ve keşiflerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmek üzere imzalandığını belirtti.

İhalenin önümüzdeki günlerde yapılacağı bilgisini veren Belediye Başkanı Arif Teke, Zafer OSB yönetim Kurulu Başkanı Vali Ali Çelik, Yönetim Kurulu üyeleri, İsmet Özotraç, Murat Koyak, Hasan Öncel, OSB Müdürü Göksel Ilgaz ve emeği geçenlere teşekkür etti.