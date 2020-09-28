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Altıntaş ve Aslanapa’da orman yolu çalışmaları

ALTINTAŞ VE ASLANAPA'DA ORMAN YOLU ÇALIŞMALARI

KÜTAHYA 28.09.2020, 11:05
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Altıntaş ve Aslanapa’da orman yolu çalışmaları

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından devam eden, 2020 yılı yol yatırım programları inşaat çalışmalarının hızla tamamlandığı bildirildi.

Tüm İşletme Müdürlüklerinde yol çalışmalarının programlar çerçevesinde devam ettiğini belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin, ’’Planlama çalışmaları en iyi şekilde yapılan orman yollarının yapımının, orman içindeki zor arazi şartlarında gerek yangınla mücadele de gerekse diğer ormancılık faaliyetlerinde işlerin daha hızlı ve rahat yapılması açısından büyük önem taşıyor. Orman yolları yapılırken, yapılan yolların korunması amacı ile bozuk alanlara büz, menfez, köprü, istinat ve iksa duvarları gibi sanat yapısı yapımları gerçekleştiriliyor. Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü, Aslanapa Orman İşletme Şefliği, Pullar köyü sınırları içerisinde 116 kod nolu orman yolunda, 6. 6 kilometre uzunluğundaki alanda toplamda 23 adet menfez inşaatı ihale edilmiş ve tamamlanarak hizmete açılmıştır’’ dedi.

Keskin, ’’Ormancılık faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi orman yollarının en iyi şekilde kullanımına bağlıdır. Orman yollarının kullanımının ve fonksiyonel olmasının sağlanmasındaki en önemli faktörlerden biri de sanat yapılarının yerinde ve yeterli seviyede kullanılması ile mümkündür. Ormanlarımızı hastalık ve zararlılardan korumak, orman yangınlarını söndürmek, yeni ormanlar yetiştirmek ve bakım çalışmalarımızı en iyi şekilde yapmak için yol ihtiyacımızı karşılamamız şart. Bu yüzden de orman yollarımızı artırıyoruz. Özellikle ormancılık faaliyetlerinin ekonomik ve emniyetli şekilde yerine getirilmesi ve orman ekosistemine verilen zararın en aza indirilebilmesi için de sanat yapılarına büyük önem veriyoruz. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak amacımız yol ağımızı genişletmek ve yaz ya da kış demeden hizmet verecek durumda tutabilmek diyen Bölge Müdürü Hasan Keskin, Altıntaş İşletme Müdürü Mevlüt Polat ve emeği geçen tüm personele çalışmalarından dolayı teşekkür ederim’’ dedi.

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