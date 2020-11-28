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Altıntaş Sanayi Sitesi’ne 35 işyeri temeli

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde sanayi sitesinde 35 ilave işyeri yapımı için temel atma töreni düzenlendi.

KÜTAHYA 28.11.2020, 09:05
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Altıntaş Sanayi Sitesi’ne 35 işyeri temeli
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde sanayi sitesinde 35 ilave işyeri yapımı için temel atma töreni düzenlendi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak, Belediye Meclis üyemiz Mehmet Bacak, il Genel Meclis üyemiz Zeki Öztürk, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nadir Ertaş, ilçe Müftümüz Muammer Borlu, Sanayi Kooperatif Başkanı Sadettin Koşmaz ve Sanayi esnaflarımızında katılımı ile dualar eşliğinde temeli atılan ilave sanayi sitemizin, sanayi esnafımıza ve Altıntaş İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlçe ekonomimiz için son derece önemli olan bu yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.
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