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Altıntaş pazarı 3 hafta sonra tekrar açıldı

ALTINTAŞ PAZARI 3 HAFTA SONRA TEKRAR AÇILDI

KÜTAHYA 03.10.2020, 10:32
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Altıntaş pazarı 3 hafta sonra tekrar açıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 3 haftadır Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan ilçe pazarı tekrar açıldı.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, (Covid-19) tedbirleri doğrultusunda üç haftadır kapalı durumda olan ve bugün itibariyle yeniden kurulan İlçemiz Pazar yerini, Altıntaş Belediye Başkan V. Mehmet Bacak ve kamu kurum amirlerinin de katılımıyla denetledik. Vatandaşlarımıza maske, mesafe, ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunduk. Pazar yerinde alınan tüm tedbirleri kontrol edip esnaflarımıza hayırlı işler diledik. Pazarımızın açılmasıyla ilçe ekonomisi canlandı’’ dedi.

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