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Altıntaş ormanlarında gençlik bakım çalışması

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Akbayır Orman İşletme Şefliğince, 313 ve 326 No’lu bölmelerde daha sağlıklı ormanlar için gençlik bakım çalışmaları yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 14.06.2022, 14:06
Altıntaş ormanlarında gençlik bakım çalışması

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Akbayır Orman İşletme Şefliğince, 313 ve 326 No’lu bölmelerde daha sağlıklı ormanlar için gençlik bakım çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Yeşilyurt ve Oysu köyü ormanlarında yapılan gençlik bakım çalışmaları ile geleceğin ormanlarını inşa etmek ve tohumdan gelen fidanların ışık açlıklarını gidermek amacıyla sürgün kontrol mücadelesi yapılıyor.

Yeşilyurt köyü vatandaşlarının desteği ile yapılan boğma tehlikesinin önlenmesi (gençlik bakımı) çalışmalarıyla, büyüme enerjisi yüksek olan fertlerle ormanların daha sağlıklı hale getirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

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