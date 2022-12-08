Altıntaş MYO’da iki panel birden

Altıntaş Meslek Yüksekokulu ve Kütahya Sosyal Hizmetler Merkezinin iş birliği ile düzenlenen ’Kadına Yönelik Şiddet’ ve ’Eşimi Nasıl Seçmeliyim?’ isimli iki panele ev sahipliği yaptı.

MYO Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliklere konuşmacılar Sosyolog Zuhal Karabacak ve Araştırmacı Berra Yiğit’in yanı sıra MYO Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Sinan Kılıçoğulları, personeli ve öğrenciler katıldı.

Panelde ilk sözü alan Sosyolog Zuhal Karabacak, kadına yönelik şiddetin türleri, şiddete karşı neler yapılabileceği ve konuyla ilgili mevzuat çalışmalarının yanı sıra KADES uygulaması ile ilgili sunum yaparak öğrencileri bilgilendirdi.

Araştırmacı Berra Yiğit ise, doğru eş seçiminin nasıl olması gerektiği, gençlerin eş seçiminde dikkat etmeleri gereken unsurların neler olduğu ve iletişimin önemi hakkında sunum yaptı.

Etkinliğin sonunda konuşan Öğr. Gör. Ahmet Sinan Kılıçoğulları, “Kütahya Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Meslek Yüksekokulumuza gelerek, öğrencilerimizi bu önemli konularda bilgilendirmek için program gerçekleştiren Sosyolog Zuhal Karabacak ve Araştırmacı Berra Yiğit’e teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.